Более 290 человек с коронавирусом проходят лечение в инфекционной больнице в Вороновском

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Число пациентов инфекционной больницы в поселении Вороновское в Новой Москве за сутки увеличилось на 13 и составляет на сегодняшний день 291. У всех подтвержден коронавирус, сообщил главврач медицинского учреждения Сергей Переходов в своем аккаунте в Facebook.

"В московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 18 мая состоит на лечении 291 пациент. Из них с диагнозом "пневмония" - 291, с подтвержденным COVID - 291", - говорится в сообщении главврача.

Он добавил, что на данный момент с кислородной поддержкой в медицинском учреждении 182 человека, на ИВЛ - 17 человек. А за последние сутки поступили 13 новых пациентов, также были выписаны два человека.

"Умерли женщина в возрасте 82 лет и мужчина в возрасте 72 лет (с положительным COVID-19)", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человек, умерли 2 631. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.