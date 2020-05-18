Электронные обсуждения городских проектов в Москве привлекли в шесть раз больше участников

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Столичные власти подвели итоги первых общественных обсуждений по четырем проектам планировки территорий, которые из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, прошли в электронном виде. Мероприятия собрали в шесть раз больше жителей, чем на аналогичных слушаниях в очном формате, сообщила в понедельник пресс-служба Москомархитектуры.

"Сейчас мы можем утверждать, что формат электронных общественных обсуждений городских проектов - актуальное и своевременное решение. В среднем по каждому проекту приняли участие 663 человека, при этом в 2019 году по аналогичным проектам на публичных слушаниях в очном формате в среднем приняли участие 100 человек. Эти цифры демонстрируют не только увеличение в шесть раз вовлеченности москвичей, активно участвующих в жизни города, но и свидетельствуют о повышении информированности жителей о развитии своего района", - приводятся в сообщении слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Уточняется, что градостроительные проекты рассматривались на сайте "Активный гражданин". В их числе проекты пешеходного перехода через МЦД-2 Курского направления, перехода через железнодорожные пути в районе Покровское-Стрешнево, а также перехода через железнодорожные пути МЦД-1 в Тимирязевском и Бутырском районах. В целом в обсуждениях по четырем проектам принял участие 2 251 человек, каждый шестой участник высказал свои предложения, которые были переданы разработчикам.