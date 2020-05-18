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Загруженность дорог в Москве сохраняется на уровне двух баллов на протяжении недели

При этом пассажиры метро и наземного транспорта за утро 18 мая совершили на 40 тыс. поездок больше, чем 12 мая

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Загруженность московских дорог в утренний час пик сохраняется на уровне двух баллов на протяжении недели после снятия ограничений на работу предприятий промышленности и строительства. При этом пассажиры Московского метрополитена и наземного транспорта за утро понедельника совершили на 40 тыс. поездок больше, чем 12 мая, сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

Мэр Москвы Сергей Собянин снял с 12 мая ограничения на работу строительных и промышленных предприятий столицы.

"Аналитика по транспорту за сегодня на 10:00 (утренний пик): на 76% снизилась загруженность метро по сравнению с таким же периодом прошлого года, но на 40 тыс. поездок больше по сравнению с 12 мая; на 75% снизилась загруженность наземного транспорта по сравнению с таким же периодом прошлого года, но на 40 тыс. поездок больше по сравнению с 12 мая. Загруженность дорог по данным Яндекса составляет два балла - на четыре балла меньше по сравнению с прошлым годом и без изменений по сравнению с 12 мая", - говорится в публикации.

Там уточняется, что пригородные электрички по сравнению с таким же периодом прошлого года "загружены" на 67% меньше. При этом пассажиры пригородного сообщения совершили на 10 тыс. поездок больше по сравнению с 8 мая. Также в публикации подчеркивается, что работа сервисов каршеринга полностью приостановлена по указу мэра.

"На 36% меньше от общего числа личных авто по сравнению с таким же периодом прошлого года, но на 50 тыс. машин больше по сравнению с 12 мая. И на 43% меньше такси по сравнению с таким же периодом прошлого года, но совершено на 7 тыс. поездок больше по сравнению с 12 мая", - отмечается в публикации.

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