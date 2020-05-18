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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве 300 медиков прошли обучение на тренажерах для работы с пациентами с коронавирусом

Предполагается, что такое обучение позволит отработать проведение знакомых медикам процедур и манипуляций с учетом требований личной эпидбезопасности и в средствах индивидуальной защиты

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. В Новой Москве 300 медицинских сотрудников инфекционной больницы в Вороновском прошли обучение на специальных тренажерах для работы с пациентами, зараженными коронавирусом. Об этом сообщается в понедельник на сайте столичного департамента здравоохранения.

"Уникальные тренажеры в виде роботов-пациентов, повторяющих реальную костно-мышечную структуру, были подготовлены для имитации основных клинических ситуаций, связанных с особенностями новой коронавирусной инфекции <...> Занятия на роботе-пациенте позволяют оценить уровень выполнения упражнений в атмосфере, максимально приближенной к рабочей.

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Также в ходе обучения отрабатывается оказание медицинской помощи в соответствии с требованиями эпидемиологической безопасности", - говорится в сообщении.

Как уточнил главный врач больницы Сергей Переходов, чьи слова приводятся в материале, работа в условиях пандемии требует от каждого врача невероятной концентрации. Каждую минуту от их действий зависит здоровье и благополучие не только пациента, но и самих врачей, их родных и близких. Обучение позволит отработать проведение знакомых медикам процедур и манипуляций с учетом требований личной эпидбезопасности и в средствах индивидуальной защиты. Эти занятия могут помочь сохранить врачам здоровье.

"Тренажер может имитировать клиническую картину дыхательных осложнений, включая потерю сознания, появления цианоза, другие осложнения и критические ситуации. Для врачей-реаниматологов и медицинских сестер также были разработаны обучающие курсы по сердечно-легочной реанимации. Во время обучения отрабатывается проведение интубации, включая интубацию с осложнениями в виде отеков гортани, языка, бронхов. Кроме того, проводится симуляция сердечных осложнений с соответствующими изменениями давления ЧСС, сменами ритма ЭКГ и реакциями пациента на процедуры", - перечисляется в материале.

Занятия начались 22 апреля. Обучение проводят инструкторы Международного медицинского кластера, оборудовавшие симуляционный центр на территории больницы для сотрудников стационара. Они имеют большой практический опыт, кроме того, инструкторы прошли стажировку в медицинском комплексе в Коммунарке, одной из первых больниц, перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Роботы-симуляторы произведены в России, они легко интегрируются с настоящим медицинским оборудованием, аппаратами ИВЛ или дефибрилляции.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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