{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Онлайн-диктант ко Дню археолога проведут в Москве

Его планируют провести 15 августа

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Краеведческий диктант в онлайн-формате ко Дню археолога, который отмечается 15 августа, проведут в Москве. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов во время онлайн-пресс-конференции.

"Краеведческий диктант мы планируем проводить и после пандемии. Ближайший такой краеведческий онлайн-диктант мы планируем провести в середине августа в рамках празднования Дня археолога. Всего будет чуть меньше 30 тематических вопросов", - сказал Емельянов.

Он уточнил, что диктант пройдет 15 августа. Более подробная информация будет опубликована позже.

Ранее сообщалось, что первый краеведческий диктант "Московский код" прошел в столице 18 апреля в онлайн-формате. Проект был приурочен к 20-й годовщине Дней исторического и культурного наследия Москвы.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Кинокомпании Москвы заключили договоры с зарубежными покупателями более чем на $7 млн
Всего компании заключили более 60 контрактов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС