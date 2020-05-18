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Пандемия коронавируса нового типа

Объекты реставрации в Москве не пострадали от временного прекращения работ из-за пандемии

В Мосгорнаследии отметили, что перед временным прекращением работ реставраторы провели консервационные мероприятия на объъектах

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Объекты культурного наследия в Москве, реставрация которых была приостановлена из-за ограничительных мер, введенных в столице в связи с пандемией коронавируса, не пострадали. Об этом сообщил в понедельник на дистанционной пресс-конференции в Москве руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

"Действительно, это непростой период для реставраторов, для памятников Москвы. Мы потихоньку из него выходим, ни один объект <...> не пострадал, а реставраторы перед временным прекращением работ провели консервационные мероприятия, и этот период объекты пережили без потерь", - сказал Емельянов.

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Он отметил, что сейчас работы на объектах возобновляются.

14 мая ведомство сообщало, что реставрационные работы на объектах культурного наследия возобновились после месячной приостановки из-за эпидемиологической ситуации в Москве. Отмечалось, что департамент внимательно следит за ходом всех работ по сохранению памятников, а также разъясняет подрядчикам порядок обеспечения безопасности в новых условиях. Реставраторы теперь обязаны работать в масках и перчатках, а также соблюдать дистанцию, но эти меры не осложняют работу, так как средства индивидуальной защиты и до введения ограничительных мер были привычной униформой для работников отрасли.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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