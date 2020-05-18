Объекты реставрации в Москве не пострадали от временного прекращения работ из-за пандемии

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Объекты культурного наследия в Москве, реставрация которых была приостановлена из-за ограничительных мер, введенных в столице в связи с пандемией коронавируса, не пострадали. Об этом сообщил в понедельник на дистанционной пресс-конференции в Москве руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

"Действительно, это непростой период для реставраторов, для памятников Москвы. Мы потихоньку из него выходим, ни один объект <...> не пострадал, а реставраторы перед временным прекращением работ провели консервационные мероприятия, и этот период объекты пережили без потерь", - сказал Емельянов.