На всех станциях Московского центрального кольца установили санитайзеры

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Около 2 тыс. санитайзеров для обработки рук установили на станциях Московского метрополитена, Московского центрального кольца (МЦК) и железнодорожном транспорте столицы. Установку санитайзеров полностью завершили на станциях МЦК, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы уже установили санитайзеры на всех станциях МЦК - всего 141 санитайзер на 31 станции. Санитайзеры теперь есть на каждой станции МЦК. Мы устанавливаем их везде, где это необходимо - в метрополитене, на МЦД и пригородном железнодорожном транспорте. Всего их уже около 2 тыс. Московский транспорт - один из самых обеспеченных санитайзерами в мире. Очень просим всех пассажиров дезинфицировать руки, даже несмотря на использование перчаток в общественном транспорте", - сказал заммэра столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

Ранее руководитель метрополитена Виктор Козловский доложил мэру, что с момента объявления пандемии обработка вагонов проводится два раза в день. В пассажирской зоне частота уборки увеличена в 12-15 раз. По его словам, к 15 мая все станции столичной подземки должны были быть оборудованы санитайзерами на 100%.

Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобиле контролируется в том числе дорожными камерами.

С 12 мая в транспорте столицы, в магазинах и на предприятиях обязательным стало ношение масок и перчаток. Начальник Главконтроля Евгений Данчиков сообщал ТАСС, что штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей. Ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили ТАСС, что приобрести маски и перчатки теперь можно в 1 тыс. точек продаж Московского метрополитена и около 500 кассах на пригородных станциях.