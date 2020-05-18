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Участок Северо-Восточной хорды в Москве построят от Косинского шоссе до Покровской улицы

В рамках проекта построят два шестиполосных путепровода: на пересечении с Лухмановской улицей и на пересечении СВХ с Покровской улицей

МОСКВА, 18 мая. ТАСС/. Строительство участка основного хода Северо-Восточной хорды (СВХ) от Косинского шоссе до Покровской улицы проведут на территории района Косино-Ухтомский на востоке Москвы. Трасса пройдет в границах красных линий (границы территории улично-дорожной сети, за пределы которой не должны выступать здания и сооружения) Проектируемых проездов № 45 и 42 от дома 16а на улице Дмитриевского до улицы Покровская, сообщается в понедельник на портале мэрии.

"Новый участок Северо-Восточной хорды построят от Косинского шоссе до Покровской улицы. Специалисты построят два путепровода, обустроят тротуары и съезды, установят шумозащитные экраны. Между СВХ и Лухмановской улицей организуют кольцевое пересечение, а под путепроводом, на пересечении хорды с Лухмановской улицей, обустроят развороты", - говорится в сообщении.

Всего в рамках проекта будет построено два шестиполосных путепровода: на пересечении с Лухмановской улицей и на пересечении СВХ с Покровской улицей. Также построят разворотную площадку для пожарной техники на участке от Косинского шоссе до Красковской улицы.

Отмечается, что Северо-Восточная хорда позволит улучшить транспортную ситуацию в нескольких районах Москвы. Водители получат комфортную трассу с крупными развязками, а отсутствие лишних съездов позволит обеспечить высокую скорость движения. В будущем магистраль свяжет новую трассу М11 Москва - Санкт-Петербург с Косинской эстакадой. Дорога соединит крупнейшие автомагистрали города: МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Ярославское, Алтуфьевское, Открытое и Дмитровское шоссе.

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