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Специалисты МЧС повторно продезинфицировали Киевский вокзал в Москве

Также на сегодня запланирована санобработка Савеловского вокзала
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Описание
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Сотрудники Центра "Лидер" МЧС РФ провели дезинфекцию Киевского вокзала в Москве, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства.

"Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС РФ повторно продезинфицировали порядка 12,5 тыс. кв. м внутренних помещений Киевского вокзала и более 45 тыс. кв. м прилегающей к нему территории", - сказали в ведомстве.

В работе задействованы 15 человек личного состава Центра "Лидер", на дезинфекцию вокзала они потратили более 6 тыс. литров дезинфицирующего раствора. На сегодня также запланирована санобработка Савеловского вокзала столицы. А во вторник будет продезинфицирован Ленинградский вокзал.

Всего с начала апреля специалисты МЧС обработали на территории страны более 4 тыс. км дорог, 21 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры, свыше 1,6 тыс. лечебных и 878 образовательных учреждений, 5 тыс. объектов социального обслуживания. Кроме того, обработано более 28,6 тыс. собственных объектов министерства.

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Россия
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