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МЧС предупредило москвичей об усилении ветра до 19 м/с

В ведомстве рекомендуют обходить рекламные щиты, шаткие строения и не укрываться под деревьями

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило в понедельник экстренное предупреждение об усилении ветра до 19 метров в секунду.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:00 мск 18 мая в Москве местами ожидается усиление западного ветра с порывами 14-19 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

В связи с непогодой в главке рекомендуют обходить на улице рекламные щиты и шаткие строения, а также не укрываться от ветра под деревьями. Автомобили советуют парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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