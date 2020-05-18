Более 20 онлайн-сервисов стало доступно на инвестпортале Москвы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Еще шесть новых онлайн-сервисов для предпринимателей заработали на инвестпортале Москвы, таким образом всего на портале доступно 23 сервиса, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Сайт investmoscow.ru на протяжении шести лет остается одним из самых популярных специализированных ресурсов для бизнеса: на данный момент инвестпортал Москвы посетили более 10 млн человек, ежедневно на него заходят порядка 7 тыс. уникальных пользователей. По итогам недавно завершившегося масштабного редизайна в дополнение к уже существующим на сайте добавились новые онлайн-сервисы, делающие ведение бизнеса в столице более комфортным", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Так, один из новых сервисов позволяет в режиме онлайн направить заявку на получение льготных займов, предоставляемых Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства. Также появилась возможность через портал подать заявки на получение субсидий на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей, а также на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, и займам, полученным в институтах развития РФ.

"Сервис "Места приложения труда" позволяет в режиме онлайн отправить заявление на присвоение статуса инвестиционного проекта по созданию объектов промышленно-производственного или административно-делового назначения на территории Москвы", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, на портале у пользователя также есть возможность направить официальное заявление на присвоение статуса инвестиционного приоритетного проекта, который дает инвестору право на получение региональных налоговых льгот (на прибыль, имущество, землю) и преференций по аренде участков.

Пресс-служба напомнила, что на сегодняшний день онлайн-сервисы инвестпортала, помимо прочего, позволяют подать заявку на присвоение статуса промышленного комплекса, резидента особой экономической зоны или инвестиционного приоритетного проекта, рассчитать стоимость патента, задать вопрос правительству города. За 2019 год сервисами портала воспользовались более 80 тыс. раз.