Власти Москвы опровергли сообщения об утечке данных оштрафованных за нарушение изоляции

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Информация об утечке личных данных оштрафованных за нарушение самоизоляции не соответствует действительности, поскольку скриншоты своих штрафов в интернете опубликовал сам нарушитель, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что паспортные данные оштрафованных за нарушение самоизоляции в Москве оказались доступны на сайтах для оплаты штрафов по номеру начисления, который можно подобрать перебором с помощью простого софта. По уникальному идентификатору начислений (УИН) штрафа за нарушение самоизоляции в Москве в сервисах их оплаты можно обнаружить персональные данные оштрафованного, в том числе фамилию, имя, отчество и паспортные данные.

"Информация, размещенная на странице, является скриншотом с указанием персональных данных, который их владелец опубликовал самостоятельно. Если человек лично выкладывает в сеть информацию, содержащую его персональные данные, это также не является фактом нарушения контролирующим органом законодательства о защите персональных данных", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что содержащаяся в постановлении информация предназначена для лица, привлеченного к административной ответственности, и адресована непосредственно ему. Если гражданин лично передает третьим лицам или выкладывает в интернет скриншоты постановления, содержащие УИН штрафа, или сам УИН, это не является фактом нарушения контролирующим органом законодательства о защите персональных данных.

"Проверка начислений через УИН, которыми пользуются сервисы в сети интернет, осуществляется через ГИС ГМП (Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах - прим. ТАСС). Эта процедура находится вне функциональной деятельности ДИТ Москвы. Номер УИН указан в постановлении о назначении административного наказания, которое направляется привлеченному к ответственности гражданину заказным письмом посредством АО "Почта России". Тайна переписки гарантирована ст. 23 Конституции Российской Федерации, соблюдение тайны связи включено в обязанности операторов почтовой связи", - сказали в пресс-службе.