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Власти Москвы опровергли сообщения об утечке данных оштрафованных за нарушение изоляции

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что паспортные данные оштрафованных за нарушение самоизоляции оказались доступны на сайтах для оплаты штрафов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Информация об утечке личных данных оштрафованных за нарушение самоизоляции не соответствует действительности, поскольку скриншоты своих штрафов в интернете опубликовал сам нарушитель, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что паспортные данные оштрафованных за нарушение самоизоляции в Москве оказались доступны на сайтах для оплаты штрафов по номеру начисления, который можно подобрать перебором с помощью простого софта. По уникальному идентификатору начислений (УИН) штрафа за нарушение самоизоляции в Москве в сервисах их оплаты можно обнаружить персональные данные оштрафованного, в том числе фамилию, имя, отчество и паспортные данные.

"Информация, размещенная на странице, является скриншотом с указанием персональных данных, который их владелец опубликовал самостоятельно. Если человек лично выкладывает в сеть информацию, содержащую его персональные данные, это также не является фактом нарушения контролирующим органом законодательства о защите персональных данных", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что содержащаяся в постановлении информация предназначена для лица, привлеченного к административной ответственности, и адресована непосредственно ему. Если гражданин лично передает третьим лицам или выкладывает в интернет скриншоты постановления, содержащие УИН штрафа, или сам УИН, это не является фактом нарушения контролирующим органом законодательства о защите персональных данных.

"Проверка начислений через УИН, которыми пользуются сервисы в сети интернет, осуществляется через ГИС ГМП (Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах - прим. ТАСС). Эта процедура находится вне функциональной деятельности ДИТ Москвы. Номер УИН указан в постановлении о назначении административного наказания, которое направляется привлеченному к ответственности гражданину заказным письмом посредством АО "Почта России". Тайна переписки гарантирована ст. 23 Конституции Российской Федерации, соблюдение тайны связи включено в обязанности операторов почтовой связи", - сказали в пресс-службе.

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