Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра. Об этом сообщил журналистам в понедельник заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столичном регионе до 19:00 мск ожидается сильный ветер с порывами 18-25 м/сек.

"В связи с этим городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций", - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что аварийные бригады находятся в режиме повышенной готовности. Они готовы оперативно выехать в случае падения деревьев, повреждения линий электропередачи, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей.

Глава Комплекса городского хозяйства также призвал москвичей не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это делать, то быть внимательнее. "При таком сильном ветре следует неукоснительно соблюдать правила безопасности, в частности обходить стороной рекламные щиты, не стоять под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - подчеркнул заммэра.