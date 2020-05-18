Киноцентр "Соловей" в Москве стал самым посещаемым за 2019 год

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Сносимый киноцентр "Соловей" на Красной Пресне стал крупнейшим по количеству зрителей кинотеатром в РФ в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического исследования "Российская киноиндустрия - 2019", выполненного аналитическим департаментом Фонда кино.
Ранее гендиректор АО "Специализированный застройщик "Киноцентр" Олег Сонин сообщил ТАСС, что работы по сносу киноцентра "Соловей" завершат в июне.
"Крупнейшим кинотеатром по количеству зрителей, как и годом ранее, стал киноцентр "Соловей" на Красной Пресне (Москва). 2 декабря 2019 года самый посещаемый кинотеатр страны был закрыт, здание кинотеатра подлежит сносу в целях последующего строительства на его месте гостиничного комплекса", - говорится в исследовании.
Среди сетевых кинотеатров самым посещаемым стал "Каро Фильм" в столичном ТЦ "Авиапарк", в пятерку также вошли два кинотеатра в Краснодаре и один кинотеатр в Санкт-Петербурге. Как уточняется в документе, на конец 2019 года в России действовали 2 096 кинотеатров и 5 597 кинозалов. "Темп роста кинотеатральной сети по отношению к 2018 году составил плюс 9,9% по количеству кинотеатров и плюс 4,8% по количеству залов. Состоялось 10,5 млн сеансов", - уточняется в документе.
Согласно исследованию, зрители посещают кинотеатры преимущественно с друзьями (30,8%), часть аудитории (27,7%) приходит вдвоем, 15,3% смотрят кино без спутников.
О киноцентре "Соловей"
Киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году, в нем располагались 24 зала. Это был один из крупнейших кинотеатров России, СНГ и Восточной Европы, он проработал 30 лет и стал одним из главных мест в Москве для показа авторского кино. В октябре 2018 года собственник здания - АО "Киноцентр" (с марта 2020 года - АО "Специализированный застройщик "Киноцентр") - получил разрешение на строительство гостиницы на месте киноцентра. Новость о возможном сносе "Соловья" вызвала широкий общественный резонанс.
Последний сеанс в киноцентре состоялся 1 декабря. Жители и гости столицы посмотрели картину Чарли Чаплина "Великий диктатор" - фильм, который был показан на открытии большого зала кинотеатра 1 марта 1989 года. Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались 4 декабря прошлого года.