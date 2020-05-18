Киноцентр "Соловей" в Москве стал самым посещаемым за 2019 год

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Сносимый киноцентр "Соловей" на Красной Пресне стал крупнейшим по количеству зрителей кинотеатром в РФ в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического исследования "Российская киноиндустрия - 2019", выполненного аналитическим департаментом Фонда кино.

Ранее гендиректор АО "Специализированный застройщик "Киноцентр" Олег Сонин сообщил ТАСС, что работы по сносу киноцентра "Соловей" завершат в июне.

"Крупнейшим кинотеатром по количеству зрителей, как и годом ранее, стал киноцентр "Соловей" на Красной Пресне (Москва). 2 декабря 2019 года самый посещаемый кинотеатр страны был закрыт, здание кинотеатра подлежит сносу в целях последующего строительства на его месте гостиничного комплекса", - говорится в исследовании.