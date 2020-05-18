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Сообщения об угрозах взрывов в московских больницах оказались ложными

Сообщения о минировании ранее поступили в 20 медицинских учреждений

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Сообщения о "минировании" московских медицинских учреждений оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Специалисты экстренных служб, в том числе кинологи, проверили все 20 ранее "заминированных" медучреждений. Нигде опасных для жизни человека предметов найдено не было", - сказал собеседник агентства.

Сообщения о минировании ранее поступили в 20 медицинских учреждений, включая городскую поликлинику №220, перинатальное отделение городской клинической больницы №24 и инфекционную клиническую больницу №1, где лежат пациенты с коронавирусом. Все больницы работают в штатном режиме, эвакуация не проводилась.

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