Более 100 человек поступили на лечение в больницу имени Филатова в Москве за сутки

В Москве есть ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе больница № 15 им. Филатова, вторая инфекционная клиническая больница (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Более 100 новых пациентов поступили за прошедшие сутки в больницу № 15 имени Филатова в Москве. Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook главврач учреждения Валерий Вечорко.

"Сводка на 18 мая. За последние сутки к нам поступило 108 человек. Всего на данный момент лечение проходят 1 352 пациента", - говорится в сообщении.

Он добавил, что среди пациентов 827 человек с подтвержденным коронавирусом. В реанимации находятся 155 человек, к ИВЛ подключены 55 человек.

Как сообщила главный врач второй инфекционной больницы (ИКБ-2) Светлана Краснова в своем аккаунте в Facebook, в медучреждении на лечении состоят 585 человека, у 286 подтвержден коронавирус. В реанимации находятся 13 человек. За последние сутки в стационар поступили 38 человек, из них 11 с коронавирусом.

Что касается больницы в Коммунарке, главный врач этого медучреждения Денис Проценко в своем аккаунте в Facebook сообщил, что там проходят лечение 283 человека, у 175 подтвержден коронавирус.