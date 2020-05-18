МАДИ отменила 133 штрафа за езду с неправильно указанным номером автомобиля в пропуске

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) отменила 133 штрафа автомобилистам, которые случайно неверно указали номер своего автомобиля при привязке его к цифровому пропуску для передвижения по столице. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МАДИ.

"МАДИ отменила 133 штрафа автомобилистам, которые случайно ввели неточно букву или цифру в номере автомобиля при привязке его к цифровому пропуску, при этом действующий пропуск у них был. Причина отмены таких постановлений - малозначительность. Если вы ошиблись, указывая номер автомобиля в цифровом пропуске, и вам пришел штраф, то это решение можно обжаловать онлайн через порталы mos.ru или "Автокод", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, для подачи обращения онлайн на mos.ru необходимо выбрать соответствующий образец заявления в разделе "Формы документов" перейдя по ссылке mos.ru/madi, заполнить его, а после этого перейти в раздел электронной приемной для подачи онлайн-обращения. Чтобы направить жалобу через портал "Автокод", нужно зайти в раздел "Обращения", выбрать подпункт "Обращения в МАДИ" и нажать на кнопку "Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении".

"Подчеркнем, цели собрать как можно больше штрафов у нас нет. Мы видим, сейчас количество автомобилей без пропусков - не более 3%, и понимаем, что люди могут ошибиться. Поэтому просим до поездки проверить наличие пропуска на автомобиль. 133 автомобилистам, которые обжаловали штраф, и которым мы его отменили, также направили уведомления о необходимости скорректировать госномер, чтобы не получить новое постановление еще раз", - сообщили в пресс-службе МАДИ.

"Убедительно просим скорректировать номер автомобиля в цифровом пропуске, чтобы не получить штраф, а также просим всегда до поездки проверять наличие пропуска. Это можно сделать через наш чат-бот в телеграме или мобильное приложение "Московский транспорт", - сказали в МАДИ.