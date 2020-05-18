Прокуратура Москвы организовала горячую линию для медиков

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Прокуратура Москвы совместно с департаментом здравоохранения города организовала горячую телефонную линию для медицинских работников, задействованных в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает в понедельник прокуратура Москвы.

"По телефонам горячей линии медработники могут получить консультации по вопросам при реализации своих прав и гарантий. При поступлении информации о нарушениях закона будут организованы проверочные мероприятия", - отметили в прокуратуре.

Номера горячей линии и информация о режиме ее работы размещены в медицинских учреждениях.