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Пандемия коронавируса нового типа

Прокуратура Москвы организовала горячую линию для медиков

При поступлении информации о нарушениях закона будут организованы проверки

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Прокуратура Москвы совместно с департаментом здравоохранения города организовала горячую телефонную линию для медицинских работников, задействованных в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает в понедельник прокуратура Москвы.

"По телефонам горячей линии медработники могут получить консультации по вопросам при реализации своих прав и гарантий. При поступлении информации о нарушениях закона будут организованы проверочные мероприятия", - отметили в прокуратуре.

Номера горячей линии и информация о режиме ее работы размещены в медицинских учреждениях.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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