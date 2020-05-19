Московский урбанистический форум перенесли на лето 2021 года

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Проведение Московского урбанистического форума перенесено на лето 2021 года из-за ситуации с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"Московский урбанистический форум - одно из важнейших отраслевых мероприятий мирового уровня, которое ежегодно проводится в Москве. Принимая во внимание сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, мы приняли решение перенести проведение МУФ и сопровождающий его конгресс Urban Health на июль 2021 года", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он отметил, что МУФ пройдет с 1 по 4 июля 2021 года. Все запланированные мероприятия, выступления и исследования будут реализованы. Ранее планировалось, что форум состоится со 2 по 5 июля 2020 года.

Как добавил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, слова которого также приводятся в материале, исследовательская работа в рамках мероприятий форума будет продолжена. "Исследовательская работа продолжается и посвящена таким важным темам, как здоровье мегаполисов, их устойчивое развитие, а также проектирование человеко-ориентированного города, популяризация городских сервисов и услуг. Результаты этой масштабной работы будут готовы и представлены по плану в июле 2020 года", - Левкин

Московский урбанистический форум проводится ежегодно с 2011 года. Мероприятие дает возможность экспертам в области градостроительства, архитектуры и урбанистики наладить диалог, обменяться опытом и получить новые знания.

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