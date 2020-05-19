{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Московский урбанистический форум перенесли на лето 2021 года

Он пройдет с 1 по 4 июля

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Проведение Московского урбанистического форума перенесено на лето 2021 года из-за ситуации с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"Московский урбанистический форум - одно из важнейших отраслевых мероприятий мирового уровня, которое ежегодно проводится в Москве. Принимая во внимание сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, мы приняли решение перенести проведение МУФ и сопровождающий его конгресс Urban Health на июль 2021 года", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он отметил, что МУФ пройдет с 1 по 4 июля 2021 года. Все запланированные мероприятия, выступления и исследования будут реализованы. Ранее планировалось, что форум состоится со 2 по 5 июля 2020 года.

Как добавил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, слова которого также приводятся в материале, исследовательская работа в рамках мероприятий форума будет продолжена. "Исследовательская работа продолжается и посвящена таким важным темам, как здоровье мегаполисов, их устойчивое развитие, а также проектирование человеко-ориентированного города, популяризация городских сервисов и услуг. Результаты этой масштабной работы будут готовы и представлены по плану в июле 2020 года", - Левкин

Московский урбанистический форум проводится ежегодно с 2011 года. Мероприятие дает возможность экспертам в области градостроительства, архитектуры и урбанистики наладить диалог, обменяться опытом и получить новые знания.

В новость внесены изменения (9:56 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Число сделок на рынке вторичного жилья в Москве в апреле сократилось почти в три раза
Всего в столице зарегистрировано 39,3 тыс. сделок на вторичном рынке жилья
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС