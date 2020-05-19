Около 850 тыс. человек посмотрели онлайн-мероприятия московской акции "Ночь в музее"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Мероприятия программы московской акции "Ночь в музее", которая 16 мая впервые за свою 14-летнюю прошла в онлайн-формате, посмотрели около 850 тыс. человек, сообщили во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

Программу к столичной "Ночи в музее" представили более 50 культурных площадок города. В нее вошли, в том числе, онлайн-экскурсии, лекции, чтения классики, мастер-классы и концерты - всего около 100 различных событий.

"Все онлайн-события "Ночи в музее" посмотрели около 850 тыс. человек. Участников ждали видеоэкскурсии, лекции, квесты, кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Как отметила заммэра, онлайн-формат позволил заметно расширить аудиторию: например, в 2019 году акцию посетили 529 тыс. горожан и туристов. Самой популярной площадкой в этом году стал Мемориальный музей космонавтики. К одному из его онлайн-мероприятий - "60-е: наш космический квартирник" - присоединились 114 тыс. человек, а в онлайн-баттле "Космос vs фантастика" приняли участие 108 тыс. пользователей.

"Ночь в музее" - традиционная общегородская акция, приуроченная к Международному дню музеев. Ее цель - рассказать о возможностях и экспонатах современных музеев и выставочных залов. В 2020 году столичная акция прошла в 14-й раз.