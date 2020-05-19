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Пандемия коронавируса нового типа

Почти 300 пациентов с коронавирусом лечатся в инфекционной больнице в Вороновском

За сутки в больницу поступило 16 пациентов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Врачи инфекционной больницы в Вороновском в Новой Москве лечат 271 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook главный врач медицинского учреждения Сергей Переходов.

В Москве существует ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе больница №15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница №2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 19 мая состоит на лечении 271 пациент. Из них: с диагнозом "пневмония" - 271, подтвержденных с COVID - 271", - написал Переходов.

Он отметил, что на кислородной поддержке находится 171 пациент, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 24 больных. По словам главврача, всего в больницу за сутки поступило 16 пациентов, а выписалось - 36.

В Москве число случаев заражения коронавирусом на 18 мая достигло 146 062, за сутки выявлено 3 238 новых. Всего выздоровели 28 913 человек, умерли 1 580. Город находится на первом месте среди регионов РФ по числу заразившихся. Далее следует Подмосковье, где всего выявлено 28 290 случаев заражения, из которых 921 - за последние сутки, выздоровел 3 361 человек, 268 умерли.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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