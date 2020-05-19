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Строители начали архитектурную отделку новых станций Большой кольцевой линии метро Москвы

Архитектурно-отделочные работы начали на станциях "Улица Народного ополчения" и "Карамышевская", кроме того, на станциях БКЛ "Электрозаводская" и "Карамышевская" проводятся разработка грунта и работы по устройству основных конструкций

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Работы по архитектурной отделке начались на строящихся станциях "Улица Народного ополчения" и "Карамышевская" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена. Также на станции "Электрозаводская" ведутся работы по устройству основных конструкций, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе департамента строительства столицы.

"До конца 2020 года планируется завершить строительные работы на трех станциях Большой кольцевой линии. Архитектурно-отделочные работы начаты на станциях "Улица Народного ополчения" и "Карамышевская". Также на станциях БКЛ "Электрозаводская" и "Карамышевская" проводятся разработка грунта и работы по устройству основных конструкций. Кроме того, на станции "Улица Народного ополчения" выполняются работы по устройству основных монолитных железобетонных конструкций", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что новая станция "Электрозаводская" расположена в Басманном районе, вдоль Семеновской набережной, у примыкания ее к Казанскому направлению Московской железной дороги. Здесь планируется организовать пересадочный узел со станцией "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии метрополитена и одноименной железнодорожной платформой Казанского направления Московской железной дороги. Станция строится с одним вестибюлем, с выходом на Семеновскую набережную, к железнодорожной платформе, жилой и общественной застройке.

Также в пресс-службе рассказали, что строящаяся станция "Улица Народного ополчения" расположена в районе Хорошево-Мневники, вдоль проспекта Маршала Жукова, в районе пересечения с улицей Демьяна Бедного. Это станция мелкого заложения, с двумя вестибюлями. Станционный комплекс сооружается открытым способом, с учетом возможности пересадки на перспективную Рублево-Архангельскую линию.

"Вестибюль №1 связан со станцией и имеет выход в пешеходный переход с лифтом, который примыкает к существующему пешеходному переходу, расположенному по обеим сторонам проспекта Маршала Жукова. Вестибюль №2 имеет выход на улицу Демьяна Бедного и проспект Маршала Жукова в сторону остановок общественного транспорта. В перспективе предусматривается строительство по отдельному титулу продления пешеходного перехода на восточную сторону Демьяна Бедного и противоположную сторону проспекта Маршала Жукова", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в департаменте сообщили, что станция "Карамышевская" - тоже мелкого заложения. Она располагается в районе Хорошево-Мневники, в северной части территории Мневниковской поймы (СЗАО), и строится с двумя подземными вестибюлями и выходами на территорию Мневниковской поймы.

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