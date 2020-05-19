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Первые зайчата появились в столичных парках

Животных обнаружили в парках "Измайлово" и "Тушинский", а также в Алешкинском лесу

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Зоологи обнаружили в природно-исторических парках "Измайлово" и "Тушинский", в Алешкинском лесу, а также на природных территориях "Битцевского леса" первых зайчат. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"На природных территориях Москвы уже появились первые зайчата. Зайцы-русаки обитают на многих природных территориях города Москвы, ведь этим зверькам для комфортной жизни хватает относительно небольшого пространства. Период размножения у русаков длится с марта по июнь", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, подходить к зайчатам и, тем более, пытаться взять их в руки не стоит.

"За сезон у одной самки может быть до трех выводков. Рацион питания этих млекопитающих состоит из растительной пищи. В летнее время они питаются травянистыми растениями, предпочитают злаковые. В зимнее время - почками, ветками, корой деревьев и кустарников", - говорится в сообщении. В дикой природе продолжительность зайцев жизни составляет 4-5 лет, при благоприятных условиях представители вида доживают до 6-7 лет, а порой и до 10.

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