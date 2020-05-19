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Работодатели Москвы проведут онлайн-встречи со школьниками

Ученики школ смогут узнать о современных тенденциях рынка труда

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Столичный департамент образования и науки 19 и 20 мая организует для учащихся шесть дистанционных мастер-классов с работодателями. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Ведущие работодатели столицы проведут шесть онлайн-встреч со школьниками 19 и 20 мая. Ребята смогут узнать о современных тенденциях рынка труда, особенностях гостиничного сервиса, карьере в сфере машиностроения и многом другом", - цитирует пресс-служба директора Городского методического центра столичного департамента Андрея Зинина.

В частности, 19 мая руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая расскажет школьникам, как найти работу при отсутствии опыта, какие навыки лучше всего развивать, какие новые профессии появились на рынке труда. В этот же день дети смогут узнать от специалиста Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park о построении карьеры в отельном бизнесе. Также детей ждут мастер-классы на тему появления новой профессии "Режиссер индивидуальных туров", секретов успешного специалиста в сфере машиностроения и другие.

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