Специалисты МЧС повторно дезинфицировали шесть вокзалов Москвы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Шесть железнодорожных вокзалов Москвы повторно обработаны дезинфицирующими жидкостями сотрудниками МЧС РФ, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства.

"19 мая специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС РФ провели повторную дезинфекцию Ленинградского и Ярославского вокзальных комплексов в столице. Всего за неделю силами МЧС специальная санитарная обработка организована на шести вокзальных комплексах, в том числе Курском, Рижском, Савеловском и Киевском. Обработано более 76 тыс. кв. м внутренних помещений и более 81 тыс. кв. м прилегающей территории транспортных узлов", - сказали в МЧС.

К работам были привлечены 20 человек личного состава, которые израсходовали более 15 тыс. литров раствора.

Всего с начала апреля силами МЧС России проведена специальная санитарная обработка более 7 млн кв. м на социально значимых объектах по всей стране. Продезинфицировано более 1 650 лечебных и около 880 образовательных учреждений. Кроме того, специальная санитарная обработка проведена на 5 170 объектах социального обслуживания, обработано более 21,2 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры, а также свыше 4,2 тыс. км дорог.