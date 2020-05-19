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Судно "Экопатруль" начало патрулирование акватории реки Москвы

Специалисты выявляют несанкционированные сбросы промышленными предприятиями сточных вод и уровень загрязнения нефтепродуктами

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Специальное судно экологического контроля "Экопатруль" начало патрулирование акватории Москвы-реки и прибрежных территорий. Бортовой аналитический комплекс способен контролировать более 60 параметров воды, донного грунта и атмосферу акватории, сообщила во вторник пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"С открытием навигации судно "Экопатруль" начало патрулирование акватории реки Москвы и прибрежных территорий. В ходе патрулирования бортовой аналитический комплекс обеспечивает непрерывный пробоотбор забортной воды гидравлическими насосами. Исследование воды и экспресс-анализ физико-химических показателей проходит в проточном режиме на анализаторах системы "Пиакон" в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

Основная задача судна - контроль качества воды Москвы-реки и ее притоков, а также водохранилищ, которые обеспечивают питьевое водоснабжение столицы.

При патрулировании специалисты выявляют несанкционированные сбросы промышленными предприятиями сточных вод, уровень загрязнения нефтепродуктами, а также контролируют целостность канализационных трубопроводов, проложенных по дну водоемов.

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