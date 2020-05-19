В Москве отложили запуск проекта общественного водного транспорта

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Запуск общественного водного транспорта в Москве отложен на 2021-2022 годы, так как расходы на поставку речных судов для проекта не являются предметом первой необходимости, сообщил ТАСС во вторник заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин.

Ранее сообщалось, что речные трамваи станут частью проекта водного общественного транспорта Москвы, запуск которого был запланирован на 2020 год. По словам заммэра города Максима Ликсутова, планировалось провести открытый аукцион среди отечественных производителей на поставку речных трамваев для городских водных маршрутов Москвы, при этом самим перевозчиком будет "Мосгортранс", который уже получил лицензию на этот вид деятельности.

"Конкурс на поставку судов для регулярных перевозок по Москве-реке будет перенесен на 2021-2022 годы с учетом того, что данные расходы не являются необходимыми. Сейчас средства бюджета столичного транспортного комплекса идут, в первую очередь, на работу уже действующей инфраструктуры - московского метро, всех видов наземного городского транспорта, на безопасность, выполнения требований врачей и обновление парка вагонов, трамваев, автобусов и электробусов", - рассказал Пронин.

Он подчеркнул, что развитие речного транспорта в столице является долгосрочным проектом. Для его реализации необходима реконструкция причалов и благоустройство прилегающих к Москве-реке территорий, в том числе перенос остановок городского транспорта ближе к причалам, организация стоянок такси и парковок. "Мы будем продолжать готовить причальную инфраструктуру, но к покупке судов вернемся при выравнивании бюджетных доходов", - сказал Пронин.

Пилотный маршрут общественного речного транспорта должен пройти от Киевского вокзала до Нижних Мневников, связав деловой центр "Москва-Сити", городские парки и Киевский вокзал. Причалы располагаются вблизи станций метро, МЦК, а также остановок наземного транспорта. Оплата проезда будет производиться по городским тарифам, в частности предусмотрена возможность оплаты картой "Тройка".