Суд в Москве взыскал с автосалона более 6,4 млн рублей за продажу неисправного Cadillac

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы взыскал с автосалона "Красногорск Мэйджор" порядка 6,4 млн рублей в пользу бизнесмена Ники Осадчей, которая оказалась недовольна качеством переданного ей по договору лизинга автомобиля Cadillac Escalade. Это следует из материалов гражданского дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно имеющимся данным, предприниматель приобрела в лизинг с последующим правом выкупа автомобиль Cadillac Escalade К2ХХ стоимостью 5,26 млн рублей. "В период гарантийного срока в автомобиле стали выявляться различные производственные недостатки, а именно с включенным отопителем салона в машине присутствовал резкий неприятный запах, который не выветривался через открытое окно. Истец обратилась в сервисный центр для диагностики и устранения неисправности, но причина неисправности установлена не была, в автомобиле лишь промыли агрегаты, в результате чего запах уменьшился, но не исчез", - сказано в материалах дела. Из-за этого состояние здоровья Осадчей резко ухудшилось, у нее началась сильная аллергия.

В иске она потребовала почти 16 млн рублей компенсации за машину, необходимость арендовать другой автомобиль, экспертизы и моральный вред, а также 50 млн рублей неустойки за просрочку, так как салон не вернул ей деньги после претензии. Суд в итоге удовлетворил требования женщины частично. "Взыскать с ООО "Красногорск Мэйджор" в пользу Осадчей Н. А. денежные средства в размере 5,26 млн рублей, неустойку в размере 200 тыс. рублей, моральный вред в размере 10 тыс. рублей, судебные расходы в размере 70,4 тыс. рублей, штраф в размере 800 тыс. рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 60 тыс. рублей. В остальной части иска отказать", - сказано в решении. Общая сумма составила 6,4 млн рублей. Суд также решил взыскать с автосалона в пользу ООО "Центр независимой экспертизы" расходы по оплате судебной экспертизы в размере 65 тыс. рублей.

Ответчик обжаловал данное решение в Мосгорсуде, но там признали правоту суда первой инстанции. Решение вступило в силу.