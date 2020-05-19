Реконструкция гидроузла номер два Канала имени Москвы начнется в 2022 году

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Строительно-монтажные работы по реконструкции гидроузла № 2 ФГБУ "Канал имени Москвы" планируется начать в 2022 году, сообщает во вторник пресс-служба учреждения. Гидроузел был введен в эксплуатацию в 1937 году вместе с Каналом имени Москвы, на сегодняшний день техническое состояние гидроузла оценивается как ограниченно работоспособное.

"В рамках проекта комплексной модернизации гидротехнической инфраструктуры Московского бассейна внутренних водных путей будет реконструирован гидроузел № 2 Яхромского района ФГБУ "Канал имени Москвы". Приступить к строительно-монтажным работам планируется в 2022 году, а завершить их - в 2024. В состав гидроузла входят однокамерный судоходный шлюз № 2 и насосная станция № 182, канал № 283, дамба. Уровень безопасности гидроузла № 2 на сегодняшний день - пониженный", - говорится в сообщении.

Ориентировочная стоимость предполагаемых ремонтных работ на гидроузле составит порядка 1 млрд рублей.

В 2019 году стартовал комплексный проект реконструкции объектов инфраструктуры ФГБУ "Канал имени Москвы" общей стоимостью 19,1 млрд руб. В гидроузле № 2 специалисты реконструируют бетон стен камеры и голов шлюза, усилят восточную стену шлюза, восстановят засыпки и дорогу вдоль стены. Также будет обновлена контрольно-измерительная аппаратура, которая показывает уровень подземных вод.

Гидроузел № 2 играет большую роль в поддержании судоходных уровней на Канале имени Москвы, пропуске паводка и ледохода, а также в организации водоснабжения Москвы. Своевременная реконструкция гидротехнического сооружения позволит предотвратить аварийные ситуации на объекте и не допустить срыва судоходства и санитарного обводнения Москвы-реки и ее притоков, отмечает пресс-служба.