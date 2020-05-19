МФЦ в Москве откроют с 25 мая

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Столичные власти планируют разрешить работу МФЦ с 25 мая. Об этом сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

"С понедельника откроем многофункциональные центры, потому что огромное количество людей не получают услуги", - сказал он.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля.

С начала пандемии коронавирусом, по данным ВОЗ, в мире заразились более 4,62 млн человек, свыше 311 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 299 941 случай заражения, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.