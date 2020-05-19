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Пандемия коронавируса нового типа
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Собянин: Москва избежала самого страшного сценария эпидемии коронавируса

По словам мэра столицы, это удалось, в первую очередь, благодаря москвичам, которые очень ответственно подошли к требованиям в городе

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Москва сумела избежать самого страшного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

Он пояснил, что три-четыре недели назад власти мегаполиса прогнозировали на середину мая огромный пик заболеваемости и госпитализации тяжелобольных, которого система городского здравоохранения могла бы не выдержать. "Это огромный был стресс: предвидя такое будущее, просчитывать его, готовиться, это, конечно, был ужасный прогноз. И то, что он не сбылся - это заслуга, в первую очередь, москвичей, которые очень ответственно подошли к тем требованиям, которые есть в городе, к тем просьбам и рекомендациям, которые есть", - сказал Собянин в передаче "60 минут" на телеканале "Россия-1".

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По его словам, подобный страшный сценарий на сегодняшний день не состоялся, не произошло в городе и гуманитарной катастрофы, какие можно наблюдать в ряде европейских и американских городов. "В этом, пожалуй, самый главный итог той работы, которую мы проводили в предыдущие недели и месяцы", - заметил Собянин.

Мэр поздравил горожан с тем, что Москве удалось побороть самый страшный сценарий, и жители достойно проходят испытание, выпавшее столице и стране в целом. Он также пожелал москвичам как можно скорее пройти сложный период, связанный с коронавирусом. "Вы знаете, сколько я занимался общественными пространствами, чтобы москвичи гуляли, общались друг с другом. И для меня самого это, мягко говоря, некомфортная ситуация, я тоже хочу, чтобы мы встречались на улицах, в общественных местах", - сказал Собянин.

В этой связи он также признался, что в последнее время у него практически нет выходных дней. "А сны - одни и те же, про коронавирус", - заметил мэр.

Также мэр напомнил, что обязательное ношение масок и перчаток предусмотрено в транспорте и общественных помещениях, их использование на улице носит рекомендательный характер. 

"Ношение масок и перчаток на улице рекомендовано, но у нас действительно нет документов, обязывающих людей носить маски и перчатки на улице. Но в помещениях - в магазинах, в метро, трамваях - [в целом] в общественном транспорте - обязательно носить", - сказал Собянин.

Мэр столицы пояснил, что когда человек находится на улице, с большой долей вероятности он сможет выдерживать необходимую социальную дистанцию. "И на улице свежий воздух. А когда вы заходите в магазин - лицом к лицу сталкиваетесь с продавцом, другими покупателями, берете руками тележку, товары, которые кто-то брал до вас, риск заражения гораздо выше", - отметил Собянин.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 149 607 случаев коронавируса. С 12 мая в транспорте, магазинах и на предприятиях города стало обязательным ношение масок и перчаток.

В новость были внесены изменения (19:03 мск) — добавлены подробности по тексту.

 

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
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