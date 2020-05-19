Транспортный комплекс Москвы проведет онлайн-урок безопасности на дорогах 25 мая

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и Совет отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка проведут совместный урок безопасности 25 мая 2020 года. В преддверии летнего сезона Транспортный комплекс Москвы считает необходимым напомнить детям и их родителям о правилах дорожной безопасности, сообщил во вторник Информационный центр столичного департамента транспорта.

"Традиционно в летний период мы видим характерные отличительные черты детского травматизма на дороге. Летом больше травм дети получают, используя СИМы - средства индивидуальной мобильности. Так мы называем велосипеды, самокаты, ролики, скейтборды, гироскутеры и прочие средства передвижения детей, которые становятся актуальны летом. Однако мы понимаем, что опасность для детей летом несет не только дорога. Именно поэтому мы решили 25 мая провести совместный урок с Советом отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка и дать расширенную информацию, которая позволит сберечь детей от травм и гибели", - говорится в сообщении.

Уже третий год подряд на протяжении летних каникул в 75 регионах Советы отцов проводят рейды, направленные на профилактику и предупреждение чрезвычайных происшествий с детьми дома, на водах, во дворах. Через организацию работы "Отцовского патруля" отцы вносят свой вклад в создание безопасной среды для детей. Трансляция будет проводиться на YouTube-канале "Московский транспорт".