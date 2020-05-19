{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Транспортный комплекс Москвы проведет онлайн-урок безопасности на дорогах 25 мая

В рамках мероприятия детям и их родителям напомнят о правилах дорожной безопасности в преддверии летнего сезона

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и Совет отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка проведут совместный урок безопасности 25 мая 2020 года. В преддверии летнего сезона Транспортный комплекс Москвы считает необходимым напомнить детям и их родителям о правилах дорожной безопасности, сообщил во вторник Информационный центр столичного департамента транспорта.

"Традиционно в летний период мы видим характерные отличительные черты детского травматизма на дороге. Летом больше травм дети получают, используя СИМы - средства индивидуальной мобильности. Так мы называем велосипеды, самокаты, ролики, скейтборды, гироскутеры и прочие средства передвижения детей, которые становятся актуальны летом. Однако мы понимаем, что опасность для детей летом несет не только дорога. Именно поэтому мы решили 25 мая провести совместный урок с Советом отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка и дать расширенную информацию, которая позволит сберечь детей от травм и гибели", - говорится в сообщении.

Уже третий год подряд на протяжении летних каникул в 75 регионах Советы отцов проводят рейды, направленные на профилактику и предупреждение чрезвычайных происшествий с детьми дома, на водах, во дворах. Через организацию работы "Отцовского патруля" отцы вносят свой вклад в создание безопасной среды для детей. Трансляция будет проводиться на YouTube-канале "Московский транспорт".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Собянин: Москва избежала самого страшного сценария эпидемии коронавируса
По словам мэра столицы, это удалось, в первую очередь, благодаря москвичам, которые очень ответственно подошли к требованиям в городе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС