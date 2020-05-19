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В ГИБДД Москвы ждут наплыва на сдачу экзаменов на права после периода самоизоляции

Глава столичной Госавтоинспекции Юрий Дроганов отметил, что после снятия ограничений сотрудники будут подстраиваться под жителей, которые хотят получить права

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы ждет наплыва граждан на сдачу экзаменов на права после периода режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса. Как сообщил начальник столичной Госавтоинспекции Юрий Дроганов, не исключено, что сотрудники будут работать в выходные дни и в вечернее время.

"Да, понятно, что после окончания самоизоляции будет наплыв людей, поэтому мы предусмотрели такие варианты. Мы не исключаем, что по скользящему графику будем осуществлять прием в том числе и в выходные дни, и в вечернее время. Мы будем подстраиваться под жителей, чтобы оказать государственную услугу, чтобы жители могли получить [права] и свободно уехать в отпуск отдыхать", - сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Он также отметил, что сейчас столичная Госавтоинспекция принимает экзамены на права, но в усеченных группах. "Те люди, у которых есть желание и есть электронный пропуск, они приходят к нам на прием. И мы уже минимизировано принимаем экзамены, выдаем водительские удостоверения", - сказал он.

Госавтоинспекция в середине апреля из-за ситуации с коронавирусом временно ограничила прием экзаменов на право управления транспортными средствами.

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