В ГИБДД Москвы ждут наплыва на сдачу экзаменов на права после периода самоизоляции

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы ждет наплыва граждан на сдачу экзаменов на права после периода режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса. Как сообщил начальник столичной Госавтоинспекции Юрий Дроганов, не исключено, что сотрудники будут работать в выходные дни и в вечернее время.

"Да, понятно, что после окончания самоизоляции будет наплыв людей, поэтому мы предусмотрели такие варианты. Мы не исключаем, что по скользящему графику будем осуществлять прием в том числе и в выходные дни, и в вечернее время. Мы будем подстраиваться под жителей, чтобы оказать государственную услугу, чтобы жители могли получить [права] и свободно уехать в отпуск отдыхать", - сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Он также отметил, что сейчас столичная Госавтоинспекция принимает экзамены на права, но в усеченных группах. "Те люди, у которых есть желание и есть электронный пропуск, они приходят к нам на прием. И мы уже минимизировано принимаем экзамены, выдаем водительские удостоверения", - сказал он.

Госавтоинспекция в середине апреля из-за ситуации с коронавирусом временно ограничила прием экзаменов на право управления транспортными средствами.