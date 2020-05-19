Видеокамеры в Москве помогли за 1,5 месяца выявить 8,5 тыс. нарушений ПДД мотоциклистами

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Видеокамеры, установленные на дорогах Москвы, помогли за полтора месяца выявить порядка 8,5 тыс. нарушений, которые совершили мотоциклисты. Об этом заявил в ходе выступления на радио "Комсомольская правда" начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Юрий Дроганов.

"У нас установлено 870 комплексов автоматической фотофиксации. Они позволяют по заднему номеру устанавливать мотоцикл правонарушителя. С их помощью, а также с помощью сотрудников мотобатальона УГИБДД с начала апреля по настоящий момент мы смогли выявить более 8,5 тыс. нарушений ПДД, совершенных мотоциклистами", - сказал он. По словам Дроганова в это число входят как езда в нетрезвом виде на мотоциклах, так и езда без номеров или без документов, а также превышение скорости.

"Также мы ведем и профилактическую работу: встречаемся с представителями мотосообщества, обсуждаем вопросы соблюдения ПДД на дорогах", - добавил Дроганов.