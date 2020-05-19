В Москве во время самоизоляции зафиксировано около 2 тыс. водителей с признаками опьянения

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Около 2 тыс. водителей с признаками опьянения зафиксировала ГИБДД Москвы в период самоизоляции из-за коронавируса, более 1 тыс. из них были нетрезвые, остальные отказались от медицинского освидетельствования. Об этом сообщил начальник столичной Госавтоинспекции Юрий Дроганов.

"Если взять период, когда мы находимся на самоизоляции, то у нас выявлено 1900 нарушений данной категории (с признаками опьянения), в том числе 1100 нарушений - в состоянии алкогольного опьянения, 790 случаев - это отказ от прохождения медицинского освидетельствования", - сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Он также отметил, что с января по апрель этого года сотрудники ГИБДД Москвы выявили 7300 нарушителей, связанных с управлением автомобилей с признаками опьянения.