В Гидрометцентре сообщили, что весь май в Москве станет аномально холодным

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Средняя температура за май в Москве будет несколько ниже нормы. Связано это с аномально холодной погодой в течение этой недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Эта холодная неделя с большим весом войдет, и можно говорить о том, что средняя майская температура будет несколько ниже нормы", - сообщил он.

По словам Вильфанда, до наступления холодной погоды май в Москве имел шансы стать аномально теплым: средняя температура была выше нормы на 1 градус за первые 17 дней мая.

По данным Гидрометцентра, днем в Москве в среду ожидается 13-15 градусов тепла, в четверг и пятницу - 10-12 градусов тепла, в субботу - 8-13 градусов тепла, в воскресенье - 11-16 градусов тепла.

Ранее Вильфанд сообщил, что аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России в ближайшие дни. Температура будет ниже нормы на 3-4 градуса.