{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Гидрометцентре сообщили, что весь май в Москве станет аномально холодным

Средняя температура в этом месяце будет ниже нормы

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Средняя температура за май в Москве будет несколько ниже нормы. Связано это с аномально холодной погодой в течение этой недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Эта холодная неделя с большим весом войдет, и можно говорить о том, что средняя майская температура будет несколько ниже нормы", - сообщил он.

По словам Вильфанда, до наступления холодной погоды май в Москве имел шансы стать аномально теплым: средняя температура была выше нормы на 1 градус за первые 17 дней мая.

По данным Гидрометцентра, днем в Москве в среду ожидается 13-15 градусов тепла, в четверг и пятницу - 10-12 градусов тепла, в субботу - 8-13 градусов тепла, в воскресенье - 11-16 градусов тепла.

Ранее Вильфанд сообщил, что аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России в ближайшие дни. Температура будет ниже нормы на 3-4 градуса.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ГИБДД Москвы увеличила время действия зеленого сигнала светофора для пешеходов
По словам начальника столичного управления ГИБДД, это сделано для того, чтобы пешеходы не скапливались на переходах и риск заразиться инфекцией был сведен к минимуму
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС