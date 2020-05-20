В Москве открывается онлайн-конкурс "Городская мастерская семейного творчества"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Московская дирекция по развитию культурных центров запускает онлайн-конкурс "Городская мастерская семейного творчества". Прием заявок продлится с 20 мая по 21 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По информации организаторов, творческие проекты можно представить в одной или нескольких из девяти номинаций. Это может быть рисунок, фотография, поделка, танец, музыкальная композиция, постановка, видеоролик или литературное произведение.

"Будем рады, если участие в конкурсе примут как можно больше московских семей. Готовить проект могут все - родители, бабушки, дедушки, другие родственники. Главное условие - чтобы он создавался вместе с детьми. Оценивать работы будет жюри под руководством Александра Анатольевича Ширвиндта. А итоги объявят 8 июля, в День семьи", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Она добавила, что в рамках каждой номинации организаторы подготовили познавательные мастер-классы. Например, узнать, как правильно выставлять свет при фотосъемке и делать эффектные кадры можно на занятии "От теории к практике", его проведет студийный фотограф Дворца культуры "Капотня" Иван Труханов. А на мастер-классе по искусству сценической речи артисты театра Zerno научат управлять голосом по системе Константина Станиславского. Бесплатные виртуальные творческие занятия доступны на страницах номинаций на сайте конкурса.

Чтобы принять участие в конкурсе, семье необходимо выбрать лидера команды, определиться с проектом и зарегистрировать его с 20 мая по 21 июня. В заявке понадобится оформить паспорт проекта, указав название, номинацию, состав команды и то, какую часть работы выполнял каждый из участников, а также подготовить презентацию из пяти слайдов. Далее нужно прикрепить электронную версию творческого проекта (или проектов) - текстовый файл, если это литературное произведение; видео, если это танец или музыкальная композиция. Поделки можно сфотографировать или снять на видео этапы работы над ними. Пошаговая инструкция по оформлению заявки и ответы на самые распространенные вопросы размещены на сайте конкурса.