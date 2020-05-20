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Развивающее приложение для дошкольников появилось в "Московской электронной школе"

На первом уровне заданий дети будут изучать животных и растения в парке "Сокольники"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Развивающее приложение "Дошкольники", с помощью которого дети в игровой форме смогут получить знания об окружающем мире, появилось в библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"В библиотеке "Московской электронной школы" стало доступно новое развивающее приложение "Дошкольники". Для детей старшего дошкольного возраста и взрослых подготовили серию интерактивных заданий и игр, которые помогут развить любознательность, навыки общения и творческое мышление. Новое приложение разработано в формате познавательного онлайн-путешествия, в котором ребенку будут помогать главные герои - единорог Веня и белочка Люся", - говорится в сообщении.

В приложении сказочные герои путешествуют по разным уголкам столицы, например, на первом уровне заданий дети будут изучать животных и растения в парке "Сокольники". Кроме того, они познакомятся со схемой московского метро и узнают, как оно работает. Предусмотрен и контроль времени работы ребенка в приложении - каждые 15 минут в игре установлена небольшая пауза, чтобы дети могли отдохнуть.

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