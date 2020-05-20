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К Московскому инновационному кластеру присоединились 2,5 тыс. компаний

Они могут подать заявку на грант на реализацию комплексных инновационных проектов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Число участников Московского инновационного кластера выросло до 2,5 тыс. организаций, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы. В январе мэрия столицы насчитывала свыше 700 компаний в кластере.

"К Московскому инновационному кластеру присоединились 2,5 тыс. организаций. Свыше 500 из них - с начала мая", - говорится в сообщении

Отмечается, что компании-участники кластера могут снять или сдать в аренду офисные, складские и производственные помещения, протестировать свои идеи на специальных пилотных площадках, загрузить заказами незадействованные производственные мощности в рамках биржи контрактного производства, найти партнеров для совместных исследований и тестирования высокотехнологичных разработок.

"Участники Московского инновационного кластера получают возможность подать заявку на грант на реализацию комплексных инновационных проектов. Организации могут претендовать на компенсацию 15% от общего объема инвестиций в проект за год. Прием заявок на получение этого вида поддержки продлен до 1 июня. Размер выплаты может достигать 200 млн рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Московский инновационный кластер создан для развития инноваций и кооперации между бизнесом, промышленностью, наукой и городом. Задача кластера - сформировать уникальную инновационную экосистему для ведения бизнеса и создать возможности для успешного развития инновационных проектов. Ядром проекта является цифровая платформа i.moscow, которая объединяет высокотехнологичные организации и в режиме единого окна предоставляет сервисы и меры поддержки для решения задач инновационного развития.

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