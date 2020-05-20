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Власти Москвы выделили около 13 млрд рублей на достройку двух долгостроев

Средства пойдут на достройку двух очередей ЖК "Царицыно", включая корпус 35, и ЖК "Терлецкий парк"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Столичные власти выделили на достройку проблемных жилых комплексов "Царицыно" и "Терлецкий парк" около 13 млрд рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба Москомстройинвеста.

"Город выделил 12,7 млрд рублей на достройку двух очередей ЖК "Царицыно", включая корпус 35, и ЖК "Терлецкий парк", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

По ее словам, направить средства застройщику АО "Мосотделстрой №1" позволяет распоряжение правительства Москвы от 13.05.2020 о приобретении в собственность города Москвы акций компании. "Решение приобрести акции АО "Мосотделстрой №1" позволит обеспечить финансирование мероприятий по завершению строительства двух жилых комплексов и восстановить права дольщиков", - сказала Пятова.

Городской застройщик получит 9,4 млрд рублей на достройку первой и второй очередей ЖК "Царицыно", подведение коммуникаций и оплату договоров с ресурсоснабжающими организациями. На приобретение с торгов корпуса 35, его обследование и проектные работы выделено 1,2 млрд рублей. Кроме того, на обследования, проектно-изыскательские и первоочередные строительно-монтажные работы в ЖК "Терлецкий парк" "Мосотделстрой №1" получит 2,1 млрд рублей.

О долгостроях

Строительство ЖК "Царицыно" с 2006 года вела группа компаний "Настюша" с привлечением средств дольщиков, комплекс должны были сдать в эксплуатацию в 2012 году, но застройщик не исполнил обязательства перед гражданами. Совладелец предприятия Игорь Пинкевич с лета 2018 года находится под арестом по делу о мошенничестве со средствами дольщиков. Власти Москвы приняли решение достроить жилой комплекс за счет бюджетных средств. Для этого было необходимо в рамках процедуры банкротства передать объект новому застройщику, им стал "Мосотделстрой №1", который был одобрен Минстроем России летом 2018 года.

ЖК "Терлецкий парк" на 1329 квартир считается одним из старейших долгостроев Москвы, его строительство началось в 2004 году. Квартир дожидаются 800 дольщиков. С апреля 2016 года застройщик АО "Глобинвестстрой" прекратил финансирование проекта.

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