"Технополис Москва" предоставит арендаторам скидку в размере 50% на три месяца

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Особая экономическая зона "Технополис Москва" предоставит своим арендаторам и резидентам в апреле, мае и июне скидку 50%. Как сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы, это позволит сэкономить 100 компаниям более 50 млн рублей на аренде.

"Такая мера поддержки позволит производителям за три месяца сэкономить более 50 млн рублей на аренде. Это собственная инициатива ОЭЗ "Технополис Москва", при этом в Москве также продолжает действовать мера поддержки собственников коммерческой недвижимости, которые могут сделать скидку своим арендаторам и получить компенсацию налога на имущество и земельных платежей", - приводят в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Отмечается, что скидку получат две трети от всех компаний, она будет предусмотрена для производителей датчиков для автоматизированных систем управления, инновационных средств коррекции зрения, поисково-досмотрового, рентгеновского и телекоммуникационного оборудования, углеродных тканей и препрегов (композиционных материалов-полуфабрикатов) и 3D-сканеров.

С 12 мая в столице вновь начали работу промышленные предприятия и строительные организации при условии соблюдения жестких требований санитарно-эпидемиологического режима.

ОЭЗ "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок - в Печатниках, Алабушево, "Микрон", "Ангстрем", МИЭТ - общей площадью 206,8 га. Особая экономическая зона Москвы - одна из немногих в России и мире, кто обладает как greenfield, так и brownfield территориями. На сегодняшний день на территории московской ОЭЗ локализованы более 140 высокотехнологичных компаний, из которых резидентами являются 69.