Правительство Москвы представит городские проекты на международной конференции

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Столичные компании и правительство Москвы примут участие в ежегодной международной конференции для участников рынка современных технологий Startup Village Livestream '20. Она пройдет в онлайн-режиме 21 и 22 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Правительство Москвы расскажет на онлайн-конференции о городских программах для тех, кто разрабатывает и внедряет новые технологии. Основные треки - экосистема для инноваторов, поддержка технологичного бизнеса и экспорта, подготовка кадров и дополнительное образование для молодежи", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Натальи Сергуниной.

Москва представит карьерный проект для студентов и молодых специалистов в сфере инноваций Future Tech, программу поддержки бизнеса при выходе на зарубежные рынки GoGlobal и возможности города для пилотного тестирования инновационных решений (предприниматели могут проверить эффективность разработок перед тем, как вывести их на рынок).

По словам Сергуниной, крупнейшим кейсом столицы на Startup Village будет Московский инновационный кластер. Это масштабный проект для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, малым и средним бизнесом, промпредприятиями, научными и образовательными организациями, институтами развития и городом. Задача кластера - объединить усилия науки, производства и сопутствующих отраслей, создав базу для их прорывного развития.

Традиционная часть конференции - выставка Startup Bazaar - тоже пройдет онлайн. Московские стартапы продемонстрируют на ней 10 инновационных разработок: современные экзоскелеты, систему раннего обнаружения онкологических заболеваний, основанную на измерении температуры внутренних тканей, решения для коллективной удаленной работы и другие.