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В Москве завершили реставрацию башни гостиницы "Пекин"

В ходе работ специалисты уделили особое внимание восстановлению четырех скульптур: "Защитник", "Колхозница", "Рабочий" и "Учительница"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Реставрационные работы на башне здания гостиницы "Пекин" в Москве полностью завершены. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"На объекте культурного наследия регионального значения - здании гостиницы "Пекин" на Большой Садовой улице, д.5 - завершена реставрация башни фасада. В ходе работ особое внимание уделено восстановлению четырех скульптур: "Защитник", "Колхозница", "Рабочий" и "Учительница", а также декоративным элементам - панно и ограждению", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

По его словам, предъявление объекта на рассмотрение комиссии Мосгорнаследия ожидается в ближайшее время. Левкин подчеркнул, что проект реставрации и приспособления гостинично-офисного комплекса для современного использования и благоустройство прилегающей территории является одним из 15 инвестиционных знаковых объектов, реализуемых в центре города.

В конце августа 2019 года пресс-служба Мосгорнаследия сообщала, что специалисты начали работы по реставрации декоративных элементов и скульптур на башне гостиницы "Пекин" в Москве. Здание было построено в 1956 году по проекту главного архитектора Москвы Дмитрия Чечулина на углу Большой Садовой улицы и улицы Горького (ныне Тверской). Гостиница строилась, в частности, как символ дружбы между СССР и Китаем - часть интерьеров была выполнена в китайском стиле, а при самой гостинице долгие годы работал единственный ресторан, где можно было попробовать азиатскую кухню.

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