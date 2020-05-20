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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Число выздоровевших после коронавируса в Москве достигло почти 37 тыс. человек

За прошедшие сутки вылечились 5 440 человек
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Число выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией увеличилось в Москве за прошедшие сутки на 5 440 человек и достигло почти 37 тыс. Об этом сообщила в среду заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

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Это рекордное число выздоровевших после коронавируса, выписанных за сутки. Ранее максимальное число выздоровевших пришлось на 11 мая и составило 4 032 человек.

"Количество выздоровевших в Москве быстро увеличивается. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 5 440 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 36 936", - сказала Ракова.

Она напомнила, что диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. По данным на 19 мая, в Москве зафиксировано 149 607 случаев коронавируса.

В новость внесены изменения (9:50 мск) - добавлена информация по тексту. 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
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