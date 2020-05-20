{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Результаты анализов на коронавирус в Москве стали доступны в электронной медкарте

Информация будет появляться в течение двух - четырех дней с момента сдачи анализа

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Результаты лабораторных анализов на коронавирусную инфекцию, которые жители Москвы провели в городских учреждениях здравоохранения, теперь доступны в электронной медицинской карте. Об этом сообщила в среду заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Результаты ПЦР- и ИФА-тестирований на COVID-19 стали доступны москвичам в электронной медкарте. Жители также получают подробную расшифровку всех показателей и четкое объяснение того, что необходимо сделать дальше. Благодаря электронной медицинской карте теперь получать информацию о результатах тестирований стало удобнее", - сказала Ракова.

Она уточнила, что информация будет появляться в электронной медкарте в течение двух - четырех дней с момента сдачи анализа. Будут доступны все результаты анализов на коронавирус, сделанные после 20 апреля.

Заммэра пояснила, что в обязательном порядке в Москве тест на коронавирус берется у людей с признаками ОРВИ, также тестирование проводится пациентам с пневмонией и всем, кто живет с пациентом с подтвержденным диагнозом на коронавирус. Организован в городе и скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями: это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции. По данным на 19 мая в Москве зафиксировано 149 607 случаев коронавируса.

В новость внесены изменения (10:24 мск) - добавлена информация по тексту. 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве за сутки выписали в два раза больше пациентов после коронавируса, чем выявили
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС