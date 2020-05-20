Результаты анализов на коронавирус в Москве стали доступны в электронной медкарте

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Результаты лабораторных анализов на коронавирусную инфекцию, которые жители Москвы провели в городских учреждениях здравоохранения, теперь доступны в электронной медицинской карте. Об этом сообщила в среду заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Результаты ПЦР- и ИФА-тестирований на COVID-19 стали доступны москвичам в электронной медкарте. Жители также получают подробную расшифровку всех показателей и четкое объяснение того, что необходимо сделать дальше. Благодаря электронной медицинской карте теперь получать информацию о результатах тестирований стало удобнее", - сказала Ракова.

Она уточнила, что информация будет появляться в электронной медкарте в течение двух - четырех дней с момента сдачи анализа. Будут доступны все результаты анализов на коронавирус, сделанные после 20 апреля.

Заммэра пояснила, что в обязательном порядке в Москве тест на коронавирус берется у людей с признаками ОРВИ, также тестирование проводится пациентам с пневмонией и всем, кто живет с пациентом с подтвержденным диагнозом на коронавирус. Организован в городе и скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями: это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции. По данным на 19 мая в Москве зафиксировано 149 607 случаев коронавируса.

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