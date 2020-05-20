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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Москве за сутки выписали в два раза больше пациентов после коронавируса, чем выявили

Общее число заразившихся в столице превышает 152,3 тыс.

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Новые 2 699 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 152 306 заразившихся. При этом число выписанных за сутки пациентов в два раза превысило число выявленных случаев и составило 5 440 человек, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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Суточный рост в столице опустился до рекордно низкого показателя в 1,8% против 2,4% днем ранее.

Сейчас на Москву приходятся 49,3% всех выявленных в России случаев заражения и почти 43,3% выздоровевших, следует из подсчетов ТАСС.

За сутки в столице умерли 75 человек, у которых диагностировали коронавирус. Число жертв новой инфекции в Москве достигло 1 726 (1,13% всех инфицированных).

В новость были внесены изменения (11:00 время мск) — добавлены поробности по тексту.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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