{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Портрет социального волонтера составили в Москве

Чаще всего в столице волонтерами становятся люди от 35 до 50 лет с высшим образованием

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Портрет московского социального волонтера составили в волонтерском штабе столичного центра занятости "Моя карьера": это человек в возрасте от 35 до 50 лет, с высшим образованием. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"Типичный социальный помощник - это человек в возрасте от 35 до 50 лет, с высшим образованием, работающий в сферах IT, строительства или искусства. Волонтерами также становятся студенты, сотрудники банков и различных производств", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день среди социальных волонтеров одинаковое число мужчин и женщин. Волонтеры помогают пожилым людям и горожанам с хроническими заболеваниями, которые находятся в режиме самоизоляции, всего в городе 1,5 тыс. таких добровольцев. Больше всего волонтеров работают в Восточном административном округе столицы - 179 человек, далее следует запад и юго-запад столицы. С собаками горожан гуляют 40 волонтеров из зоозащитных и кинологических некоммерческих организаций.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве трое мужчин ограбили таксиста и угнали его машину
Злоумышленников задержали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС