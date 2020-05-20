Портрет социального волонтера составили в Москве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Портрет московского социального волонтера составили в волонтерском штабе столичного центра занятости "Моя карьера": это человек в возрасте от 35 до 50 лет, с высшим образованием. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"Типичный социальный помощник - это человек в возрасте от 35 до 50 лет, с высшим образованием, работающий в сферах IT, строительства или искусства. Волонтерами также становятся студенты, сотрудники банков и различных производств", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день среди социальных волонтеров одинаковое число мужчин и женщин. Волонтеры помогают пожилым людям и горожанам с хроническими заболеваниями, которые находятся в режиме самоизоляции, всего в городе 1,5 тыс. таких добровольцев. Больше всего волонтеров работают в Восточном административном округе столицы - 179 человек, далее следует запад и юго-запад столицы. С собаками горожан гуляют 40 волонтеров из зоозащитных и кинологических некоммерческих организаций.