Число пациентов с коронавирусом в больнице № 15 им. Филатова в Москве выросло на 29

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Около 1,3 тыс. человек проходят на сегодняшний день лечение в больнице № 15 имени Филатова в Москве. Коронавирус подтвержден у 833 из них, это на 29 человек больше, чем накануне, сообщил в среду в своем аккаунте в Facebook главный врач медицинского учреждения Валерий Вечорко.

В Москве существует ряд базовых медицинских учреждений для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В их числе больница № 15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница № 2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

"Сводка на утро 20.05.20, всего на лечении: 1276. Из них с диагнозами: Внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1213. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 833", - написал Вечорко.

Во вторник он сообщал, что в стационаре лечатся 1329 пациентов, из них коронавирус подтвержден у 804 человек. По словам главного врача, сегодня 149 пациентов находятся в реанимации, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 58 из них. За сутки в медучреждение поступили 123 новых пациента.

В свою очередь, главный врач второй инфекционной больницы (ИКБ-2) Светлана Краснова в своем аккаунте в Facebook сообщила, что в медучреждении на сегодняшний день на лечении состоит 578 человек, что на 23 человека меньше, чем накануне. У 290 из них подозрение на коронавирус, у 221 этот диагноз подтвержден. В реанимации 21 человек. За прошедшие сутки в стационар поступили 50 человек, из них 22 с коронавирусом, выписаны 73 пациента.

Главный врач инфекционной больницы в Вороновском в Новой Москве Сергей Переходов сообщил в своем аккаунте в Facebook, что в медучреждении лечатся 262 пациента, у всех подтвержден коронавирус. Накануне в стационаре проходили лечение на девять человек больше. Переходов уточнил, что к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены сегодня 23 пациента. За сутки в больницу поступили 14 человек, выписаны 22, умер мужчина в возрасте 86 лет с подтвержденным коронавирусом.

О ситуации с коронавирусом

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В Москве число случаев заражения коронавирусом на 20 мая составило 152 тыс. 276, за сутки выявлено 2 699 новых, что почти вдвое меньше числа выздоровевших и выписанных за аналогичный период - 5 440 человек.