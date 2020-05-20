Дождливая погода сохранится в Москве до конца недели

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Небольшие дожди прогнозируются в столице до конца недели, а в четверг ожидается сильный дождь. Об этом ТАСС сообщил в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ситуация такая: воздух перемещается к нам из Гренландского моря, а это воздух холодный и влажный. В течение всей этой недели ожидается переменная облачность с осадками. Сильных ливней не прогнозируем, один день станет исключением - это четверг", - сообщил он.

По словам Вильфанда, осадков во все дни, кроме четверга, будет выпадать немного, но они будут регулярными.

По данным Гидрометцентра, днем в четверг в Москве ожидается семь-девять градусов тепла, в пятницу и субботу - 9-11 градусов тепла, в воскресенье - 11-16 градусов тепла.