Девятиэтажный бизнес-центр с необычным остеклением появится на Калужском шоссе в Москве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Москомархитектура согласовала проект девятиэтажного бизнеc-центра на Калужском шоссе, здание будет отличаться необычным остеклением. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Индивидуальность и современный вид зданию придают многогранные фасады, образ завершают горизонтальные ламели и колонны на первом этаже. Бизнес-центр будет девятиэтажным: на первом этаже расположится кафе, остальные площади займут офисы", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Он отметил, что проект предусматривает и подземную парковку. Здание расположится на первой линии Калужского шоссе, в поселении Сосенском, его общая площадь составит около 20 тыс. кв. метров. Проект разработан архитектурным бюро Тимура Башкаева.

Его автор Тимур Башкаев отметил, что это здание будет первым корпусом большого комплекса, состоящего из нескольких групп. Корпуса, имеющие различную высоту и ориентацию, сформируют сложную композицию вокруг небольших общественных пространств - внутренних дворов.